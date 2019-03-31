Барселона и Атлетико поспорят за Чилвелла, – The Sun

Защитник Лестера Бен Чилвелл может перейти в Барселону или Атлетико.

Барселона и Атлетико стремятся усилить линию защиты. По информации The Sun, испанские гранды нацелились на игрока Лестера Бена Чилвелла.

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Как сообщает источник, англичанин может достаться одному из этих клубов за 50 млн фунтов. На него также претендует Манчестер Сити из-за постоянных травм Бенджамина Менди.

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