Каталонцы хотят пригласить нападающего Арсенала Обамеянг, сообщает Sky Sports.

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Этим летом Барселона не может позволить себе серьезные траты на трансферы, поэтому приходится жертвовать собственными активами. "Блаугранас" готовы отдать Арсеналу хавбека Филиппе Коутиньо. Бразилец продолжает страдать от травм, которые не позволяют ему вернуться на прежний уровень. У Обамеянга также не все гладко – капитану Арсенала приписывают конфликт с тренером Микелем Артетой.

Добавим, что цены Коутиньо и Обамеянга по Transfermarkt примерно одинаковые – 30 и 25 млн евро соответственно.

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