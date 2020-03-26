Барселона хочет заменить звездных ветеранов "жертвой" Моуринью

Каталонская Барселона находится в поисках качественных исполнителей в среднюю линию.

"Сине-гранатовые" готовятся к прощанию с Иваном Ракитичем и Артуро Видалем, поэтому уже летом попытаются подписать качественного исполнителя на замену, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, Барселона будет пытаться осуществить трансфер полузащитника Тоттенхэма Танге Ндомбеле, за которым следит еще со времен его выступлений за Лион. Француз стал приоритетной целью каталонцев, хотя они не забывают и о Фабиане Руисе из Наполи.

Добавим, что Ндомбеле перебрался в Тоттенхэм летом прошлого года. Лион получил за своего игрока 60 миллионов евро. Танге был основным игроком при Маурисио Почеттино, однако с приходом Жозе Моуринью потерял свои позиции. К тому же португалец позволял себе публично критиковать подопечного.

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