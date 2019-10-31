Барселона хочет заменить Умтити звездой Интера

Барселона надеется решить свои проблемы в центре защиты, которые не в последнюю очередь вызваны постоянными травмами Самюэля Умтити.

На радары каталонского гранда попал центрбек Интера Милан Шкриняр, информирует Mundo Deportivo.

Директор Вальядолида сравнил Месси с ужасной болезнью – аргентинец уничтожил команду Лунина

Словак недавно продлил свой контракт с миланцами до 2023 года, однако у Барселоны есть план для переговоров с "нерадзурри". Руководство чемпионов Испании знает об интересе итальянцев к хавбеку Ивану Ракитичу, который может стать дополнительным аргументом в борьбе за Шкриняра. Именно игрок сборной Словакии должен заменить Самюэля Умтити, который в этом сезоне продолжает страдать от постоянных травм.

Маротта анонсировал зимние трансферы Интера

К слову, летом Шкриняром активно интересовался Манчестер Юнайтед, однако англичане не смогли договориться с Интером по цене защитника.

