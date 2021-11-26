Барселона хочет взорвать рынок трансфером Торреса – каталонцы собирают деньги и уже контактируют с Ман Сити
Барселона сохраняет намерение усилить состав кем-то из подопечных Хосепа Гвардиолы.
После неудачи с Рахимом Стерлингом каталонский клуб переключился на Феррана Торреса, утверждает AS.
Барселона согласовала с Куманом сумму компенсации – нидерландец таки сделал скидку
Испанец стал приоритетной целью Барселоны. Спортивный директор Матеу Алемани сейчас находится в Манчестере и пытается договориться о переходе. Каталонцы хотели бы подписать Феррана уже в январе, но могут дождаться лета. Барса надеется накопить деньги на 21-летнего вингера, которого Transfermarkt оценивает в 50 млн евро.
Добавим, что Торрес в текущем сезоне провел за Ман Сити 7 матчей, отличившись 3 голами и одним ассистом.
Маліновський заряджає чергову гармату по Юве, Зінченко vs Ярмоленко з різними емоціями, топ-матч Реала – анонс вікенду