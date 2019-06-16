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Барселона хочет выкупить у Бенфики своего воспитанника Гримальдо

00:40 10 Читати українською
Барселона хочет выкупить у Бенфики своего воспитанника Гримальдо
Алекс Гримальдо / Reuters

Каталонцы проявляют интерес к левому защитнику Бенфики Алексу Гримальдо.

Каталонцы стремятся вернуть своего воспитанника из столицы Португалии, информирует Sport.es.

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Бенфика требует за футболиста 60 миллионов евро, но Барса хочет сбить цену до 40 млн. Зимой 2016 Гримальдо перешел в лиссабонский гранд именно из столицы Каталонии за 1,5 миллиона евро, причем по условиям соглашения "сине-гранатовые" должны получить 15% от суммы последующей продажи испанца.

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Ранее сообщалось об интересе каталонцев к еще одному левому латералю – Рафаэлу Геррейро с Боруссии Д.

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