Каталонский клуб рассчитывает завершить реконструкцию в сентябре этого года. Вместимость стадиона составит 105 тысяч зрителей, информирует Onze Mondial. Это сделает его крупнейшим стадионом в Европе.

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Сейчас Камп Ноу переживает впечатляющую трансформацию – на нём устанавливается современное оборудование, в том числе 30 тысяч квадратных метров солнечных панелей для обеспечения стадиона возобновляемой энергией.

Болельщики смогут воспользоваться новыми удобствами, включая отремонтированный музей, смотровую площадку с панорамным видом и улучшенный магазин. Завершит этот спортивно-культурный комплекс многофункциональный зал Palau Blaugrana на 15 000 мест. Проект также направлен на утроение доходов от гостеприимства за счет увеличения VIP-зон. ​

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