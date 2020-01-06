Барселона хочет вернуть Траоре, который "мучает" Гвардиолу и готов перейти в Реал

Испанский вингер Вулверхэмптона Адама Траоре получил неожиданный вариант продолжения карьеры.

Стремительный прогресс 23-летнего футболиста, который также может сыграть на позиции правого латераля, привлек внимание Барселоны, информирует Mundo Deportivo. Скауты каталонского гранда якобы поражены как игровой, так и физической трансформацией воспитанника Ла Масии, который после недоразумений с руководством "блаугранас" покинул клуб в 2015-м.

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Барса готова дать Траоре второй шанс и не пожалеет на его трансфер 70 млн евро. Правда, окончательное решение о возвращении "блудного сына" будет принято только после завершения текущего сезона. Каталонцы хотят убедиться, что Адама обладает необходимой стабильностью игры на высоком уровне.

Интересно, что сам Траоре недавно заявил о готовности надеть "сливочную" футболку Реала.

В английской Премьер-лиге 2019/20 один из лидеров Вулверхэмптона забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Он трижды огорчал Манчестер Сити в двух матчах сезона.

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