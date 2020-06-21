Барселона хочет вернуть болельщиков на матч против Атлетико

Руководство испанской Барселоны стремится получить дополнительные козыри в борьбе за чемпионский титул в Примере. Болельщики каталонцев могут частично заполнить трибуны домашнего стадиона в ключевом матче остатка сезона.

"Блаугранас" добиваются появления фанатов на трибунах Камп Ноу уже в матче 30 июня, сообщает Mundo Deportivo.

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Премьер-министр Испании накануне заявил, что максимальный уровень тревоги снят и страна постепенно возвращается к нормальной жизнедеятельности. В отдельных регионах королевства болельщики уже могут посещать матчи Ла Лиги, однако женералитет Каталонии пока таких послаблений не ввел. Представители Барсы считают, что на фоне открытых развлекательных заведений посещение стадиона несет меньше угроз. Из-за этого "сине-гранатовые" надеются, что власть позволит заполнить Камп Ноу хотя бы на треть в поединке 33-го тура против Атлетико.

К слову, Барселона ведет борьбу за чемпионский титул с мадридским Реалом. В данный момент каталонцы опережают "сливочных" на 3 очка, но столичный гранд имеет матч в запасе. Реал, однако, на существенную поддержку фанатов в нынешнем сезоне рассчитывать не может.

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