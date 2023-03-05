Каталонцы активно интересуются сразу 5 подопечными Гвардиолы, хотя далеко не все они будут доступны на летнем рынке, сообщает Sport.es.

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Бернарду Силва (контракт до 2025 года, цена за Transfermarkt 80 млн евро). Барселона уже несколько окон охотится на 28-летнего португальца, но всегда получала отказ. В ближайшее лето будет новая попытка с малыми шансами из-за ценника игрока.

Эмерик Ляпорт (контракт до 2025 года, цена 38 млн евро). Гвардиола ищет другого центрального защитника, но и здесь Сити ждет достойную компенсацию. Лапорте придется очень постараться, чтобы привезти Хави желанного левоногого центрбека.

Родри (контракт до 2027 года, стоимость 80 млн евро). Никаких шансов для Барсы, мечтающей о наследнике Бускетса. Родри является абсолютно ключевым игроком в построениях Гвардиолы и недавно продлил контракт.

Илкай Гюндоган (контракт до 2023 года, цена 25 млн евро). Наиболее реальный вариант. Немец до сих пор не продлил соглашение с Ман Сити и якобы серьезно рассматривает переход в Барсу на правах свободного агента.

Хулиан Альварес (контракт до 2027 года, цена 50 млн евро). Возможна только аренда. Чемпион мира регулярно получает свои минуты в Ман Сити, но все же может "отпроситься" на сезон, чтобы выйти из тени Эрлинга Холанда.

Источник напоминает о потоке футболистов из Этихада на Камп Ноу за последние годы – Эрик Гарсия, Агуэро, Ферран. Правда, все они не очень впечатляют, а Кун вообще был вынужден завершать карьеру из-за проблем с сердцем.

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