Полузащитник "блаугранас" Фрэнки де Йонг может в скором времени прекратить выступления в столице Каталонии.

Барселона всерьез рассматривает вариант с продажей 24-летнего нидерландца из-за медленного прогресса, сообщает El Chiringuito.

Барселона предложит 40 миллионов по Адейеме – Боруссия Д создает проблему

Основная причина такого решения – желание заработать много денег. Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро. Руководство каталонцев убеждено, что в услугах де Йонга будет заинтересовано немало клубов.

Напомним, Фрэнки перебрался в "блаугранас" летом 2019-го из Аякса. В текущем сезоне он является игроком основного состава: 13 поединков и 2 результативных передачи.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій