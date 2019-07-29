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Барселона хочет продлить контракт Семеду – на защитника появился топ-претендент

10:21 114 Читати українською
Барселона хочет продлить контракт Семеду – на защитника появился топ-претендент
Нелсон Семеду / Reuters

Каталонцы хотят уберечь латераля от посягательств других клубов.

На португальца претендует Манчестер Сити, сообщает Sport.es.

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"Горожане" делали запрос о доступности Семеду, однако Барселона подчеркнула, что отпустит защитника только за сумму отступных, прописанную в его контракте (100 млн евро). Каталонцы готовы предложить игроку новое соглашение, в котором будет установлена еще большая клаусула. Действующий контракт Семеду рассчитан до 2022 года.

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Напомним, ранее сообщалось, что интерес к игроку сборной Португалии проявляет и Атлетико.

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Испания Манчестер Сити Манчестер Сити Барселона Барселона Нелсон Семеду Нелсон Семеду Трансферы Барселоны
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