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Барселона хочет приобрести Робертсона

12 мая 09:08 253 Читати українською
Барселона хочет приобрести Робертсона
Эндрю Робертсон / Reuters

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон может оказаться в Барселоне.

Каталонцы попробуют купить Робертсона ближайшим летом, передает Sports Mole. Издание отмечает, что Барселону поразила игра Робертсона в полуфинальных матчах Лиги чемпионов.

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В то же время, в каталонском клубе понимают, что Ливерпуль вряд ли захочет расставаться с одним из своих основных защитников.

В этом сезоне Робертсон провел 46 матчей за Ливерпуль и отдал 13 голевых передач.

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Теги
Испания Барселона Барселона Ливерпуль Ливерпуль Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
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