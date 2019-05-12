Барселона хочет приобрести Робертсона

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон может оказаться в Барселоне.

Каталонцы попробуют купить Робертсона ближайшим летом, передает Sports Mole. Издание отмечает, что Барселону поразила игра Робертсона в полуфинальных матчах Лиги чемпионов.

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В то же время, в каталонском клубе понимают, что Ливерпуль вряд ли захочет расставаться с одним из своих основных защитников.

В этом сезоне Робертсон провел 46 матчей за Ливерпуль и отдал 13 голевых передач.

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