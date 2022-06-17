Барселона уже знает, куда потратить деньги, которые удастся получить от новых сделок.

Каталонцы стремятся подписать еще как минимум 3 новичков, сообщает журналистка Елена Кондис. Речь идет о Роберте Левандовски (Бавария), Бернарду Силве (Ман Сити) и Жюле Кунде (Севилья).

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Поляка хотят презентовать до 15 июля, а по португальцу уже продолжаются переговоры с Жорже Мендешем. Барселона не забывает и о продаже некоторых игроков. Каталонцы все еще готовы отпустить Фрэнки де Йонга, которого в последние недели активно торговал Манчестер Юнайтед.

Напомним, у "кулес" уже есть предварительная договоренность со свободными агентами Франком Кессье и Андреасом Кристенсеном.

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