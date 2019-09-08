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Барселона хочет предложить Месси пожизненный контракт

16:43 10 Читати українською
Барселона хочет предложить Месси пожизненный контракт
Лионель Месси / Reuters

Каталонский гранд готов сделать все возможное, чтобы сохранить легендарного аргентинца в своем составе.

Барселона предложит Лионелю Месси контракт до конца жизни, информирует Mundo Deportivo.

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Действующий контракт звездного форварда рассчитан до лета 2021 года. В нем есть особый пункт, согласно которому Месси в конце каждого сезона может разорвать соглашение с клубом. Впрочем, Барселона не собирается отпускать одного из своих символов и предложит ему пожизненный контракт. Руководство "блаугранас" пока не начинало активных переговоров с аргентинцем, но президент Барсы Жосеп-Мария Бартомеу и Хорхе Месси, отец Лионеля, постоянно поддерживают тесную связь.

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К слову, в нынешнем сезоне 32-летний нападающий из-за травмы еще не выходил на поле в официальных матчах за Барселону.

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Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Испания
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