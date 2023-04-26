Руководство Барселоны раздумывает над тем, чтобы сделать из бывших помещений клубной академии Ла Масии музей в честь Лионеля Месси. Как информирует AS, каталонский клуб уже начал переговоры с компанией Telefónica, которая должна профинансировать проект.

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В стане каталонского клуба считают, что музей Месси привлечёт множество туристов и болельщиков, что принесёт клубу существенные доходы. Эти деньги частично могут покрыть затраты на подписание Месси, который по завершении этого сезона будет раздумывать над своей дальнейшей карьерой – летом у аргентинца завершится контракт с ПСЖ.

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