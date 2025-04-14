25-летний форвард "фиалок" является приоритетной целью для Барселоны для летнего трансферного окна, сообщает Fichajes.

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В каталонском клубе ценят универсальность Кина, который помимо позиции центрального форварда может сыграть на левом фланге. Игрок Фиорентины рассматривается как более доступная альтернатива таким именам, как Нико Уильямс, Луис Диас или Рафа Леао, трансферы которых выходят за текущие финансовые возможности Барселоны.

Отмечается, что спортивный директор "сине-гранатовых" Деку и главный тренер команды Ханси Флик дали "зеленый свет" на возможный трансфер итальянца. В контракте Мойзе Кина есть клаусула, которая составляет 52 миллиона евро, которая может быть приемлемой для Барселоны.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий провел 38 матчей, забил 22 гола и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

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