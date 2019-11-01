Барселона хочет подписать Сенси – агент хавбека Интера вылетел в Испанию

Полузащитник Интера Стефано Сенси попал в сферу интересов Барселоны.

Барселона интересуется полузащитником Интера Стефано Сенси. Агент игрока Джузеппе Рисо вылетел в Испанию на переговоры, утверждает Calciomercato.

Видаль может перейти в Интер на правах аренды

Впрочем, визит представителя Сенси в Каталонию может быть связан и с другими трансферами – в частности, Артуро Видаля, в услугах которого заинтересован миланский клуб. Ранее сообщалось, что Сенси может стать частью сделки по Ивану Ракитичу, который близок к уходу из Барселоны.

К слову, Сенси стал игроком Интера только летом, перейдя из Сассуоло на правах годичной аренды с выкупом за 18 млн евро. За "нерадзурри" 24-летний полузащитник сыграл 9 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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