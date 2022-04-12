Барселона заинтересована в трансфере Борны Сосы, сообщает Sky. Левый защитник Штутгарта должен стать заменой для возрастного Жорди Альбы.

Каталонцы уже ведут переговоры с агентами футболиста, а на прошлой неделе приезжали на матч Штутгарт – Боруссия Д, чтобы оценить Сосу наглядно. Другие варианты с Педрасой (Вильярреал) и Гайя (Валенсия) у Барселоны не выгорели, потому шансы Борны на трансфер растут.

У хорвата в контракте прописана клаусула – 25 миллионов евро. Соса – один из лидеров Штутгарта. Второй сезон подряд он становится лучшим ассистентом команды в Бундеслиге (8 и 7 ассистов соответственно). Борна действительно похож на Альбу эффективностью в атаках.

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