"Блаугранас" планируют подписание бомбардира лиссабонского Спортинга Виктора Дьокереша.

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26-летний форвард привлек к себе все топ-клубы Европы, поэтому летом может покинуть "львов" за 65 миллионов евро. Несмотря на то, что фаворитами в гонке за игроком являются команды АПЛ, Барселона может вмешаться в ситуацию. Дёкереш кажется для руководства каталонцев идеальным наследником 36-летнего Роберта Левандовски.

Однако, чтобы оформить трансфер звездного шведа, Барселоне надо сначала кого-то продать. СМИ называют наиболее вероятными кандидатами на выход Рональда Араухо и Феррана Торреса. За уругвайского защитника "блаугранас" хочет получить 60 миллионов евро, тогда как испанский нападающий оценивается в не менее 40 миллионов.

Напомним, что в 2024 году Дьокереш стал лучшим бомбардиром Европы. Звездный швед забил больше всего мячей среди всех футболистов на континенте – 62 гола.

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