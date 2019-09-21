Барселона хочет переманить талантливого полузащитника Манчестер Юнайтед

Каталонский клуб стремится пополнить свои ряды очередным талантом.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Анхель Гомеш следующим летом может перейти в Барселону на правах свободного агента, сообщает Manchester Evening News. По информации источника, контракт 19-летнего англичанина заканчивается в конце сезона-2019/20, поэтому "сине-гранатовые" попытаются переманить талантливого футболиста в свой клуб.

Анхель Гомеш – первый игрок в истории АПЛ, который родился в 21 веке

Трансферная стоимость Гомеша, который в текущей кампании АПЛ пока не сыграл ни одного матча, по данным Transfermarkt составляет 4 миллиона евро. Интересно, что молодой хавбек дебютировал в Лиге Европы против Астаны (1:0) и провел на поле 68 минут.

Напомним, Гомеш стал первым игроком в истории АПЛ, который родился уже в 21-м веке (31 августа 2000 года). Кроме того, он стал самым молодым игроком в истории Манчестер Юнайтед, который сыграл в АПЛ. Возраст Анхеля на тот момент составлял 16 лет и 263 дня.

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