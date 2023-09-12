Мадридский Реал долгое время считался наиболее вероятным претендентом на Холанда, но теперь источники 90min утверждают, что свой ход навстречу норвежцу готовится совершить Барселона. Боссы каталонского клуба видят в игроке замену 35-летнему Роберту Левандовски.

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В своём дебютном сезоне в составе Манчестер Сити Холанд не только завоевал требл, но и выиграл две Золотые бутсы – АПЛ и Европы. 23-летний бомбардир забил 52 мяча во всех турнирах, причём его 36 голов в Премьер-лиге является рекордом турнира.

Контракт Холанда с Манчестер Сити рассчитан до лета 2027 года. Сообщается, что с 2025 года в соглашении игрока с клубом появится пункт о клаусуле в размере 175 млн евро. По этой причине "горожане" пытаются убедить Холанда и его агентов убрать пункт о клаусуле из контракта, и взамен предлагают сделать его самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги. Если Эрлинг примет предложение, то начнет зарабатывать более 500 тысяч фунтов в неделю.

Барселона рассчитывает, что в Каталонии Холанду и его семье будет жить гораздо комфортнее, чем в Манчестере. Напомним, что прошлым летом Барселона переманила из стана Ман Сити полузащитника Илкая Гюндогана.

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