Барселона хочет переманить еще одного игрока Манчестер Сити – он побил рекорд в прошлом сезоне
Барселона нацелилась на нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда.
Мадридский Реал долгое время считался наиболее вероятным претендентом на Холанда, но теперь источники 90min утверждают, что свой ход навстречу норвежцу готовится совершить Барселона. Боссы каталонского клуба видят в игроке замену 35-летнему Роберту Левандовски.
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В своём дебютном сезоне в составе Манчестер Сити Холанд не только завоевал требл, но и выиграл две Золотые бутсы – АПЛ и Европы. 23-летний бомбардир забил 52 мяча во всех турнирах, причём его 36 голов в Премьер-лиге является рекордом турнира.
Контракт Холанда с Манчестер Сити рассчитан до лета 2027 года. Сообщается, что с 2025 года в соглашении игрока с клубом появится пункт о клаусуле в размере 175 млн евро. По этой причине "горожане" пытаются убедить Холанда и его агентов убрать пункт о клаусуле из контракта, и взамен предлагают сделать его самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги. Если Эрлинг примет предложение, то начнет зарабатывать более 500 тысяч фунтов в неделю.
Барселона рассчитывает, что в Каталонии Холанду и его семье будет жить гораздо комфортнее, чем в Манчестере. Напомним, что прошлым летом Барселона переманила из стана Ман Сити полузащитника Илкая Гюндогана.
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