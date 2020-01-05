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Барселона хочет обменяться защитниками с Миланом

5 января 23:17 385 Читати українською
Барселона хочет обменяться защитниками с Миланом
Алессио Романьоли / TMW

Руководство каталонского гранда задумало интересный обмен с итальянским Миланом.

"Блаугранас" будут готовы отпустить своего защитника Жана-Клера Тодибо в Милан, если "россонери" согласятся продать Алессио Романьоли, информирует Sky Sports со ссылкой на Spazio Milan.

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Отметим, что Барселона оценивает Тодибо примерно в 12 млн евро. Что касается Милана, то клуб ранее не рассматривал варианта с продажей своего капитана, поэтому пока никак не отреагировал на предложение из Каталонии.

Отметим, что Романьоли перешел в Милан летом 2015 года из Ромы за 25 млн евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 45 млн евро (данные Transfermarkt).

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