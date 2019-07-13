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Барселона хочет обменять Коутиньо на Неймара – агент игрока обвинил каталонцев в "двойной игре"

18:42 54 Читати українською
Барселона хочет обменять Коутиньо на Неймара – агент игрока обвинил каталонцев в "двойной игре"
Филиппе Коутиньо / фото из соцсетей

Барселона все еще надеется оформить переход форварда ПСЖ Неймара.

Каталонцы изучают разные варианты для осуществления этого трансфера, которые позволят избежать проблем с соблюдением норм финансового фэйр-плей.

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Эту информацию для RMC фактически подтвердил агент Филиппе Коутиньо Киа Джурабчиан. По его словам, менеджер "сине-гранатовых" Пеп Сегура и президент клуба Хосеп Мария Бартомеу заверили, что даже не будут рассматривать любые варианты перехода бразильца в другой клуб.

В то же время Джурабчиан утверждает, что представитель Барселоны в Южной Америке Андре Кури пытается использовать Коутиньо при организации возвращения Неймара на Камп Ноу.

"Это факт, что Андре Кюри работает в другом направлении, чем Барса, и настаивает на том, чтобы Коутиньо был частью трансфера Неймара из ПСЖ.

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Я молчал все это время, но я не позволю Барселоне врать. Они должны сказать правду! И если они хотят, чтобы Коутиньо ушел, то должны об этом сказать, и тогда с игроком мы решим, что будет лучше для его будущего", – сказал агент.

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