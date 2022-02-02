Нападающий Ювентуса Пауло Дибала не будет иметь проблем с поиском нового места работы, если захочет покинуть клуб.

Контракт аргентинца с туринцами действует до конца нынешнего сезона. Летом Дибала может стать свободным агентом, потому к нему уже начинают присматриваться европейские гранды.

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По информации журналиста Руди Галетти, Барселона внимательно следит за развитием событий и попытается переманить Дибалу, если будет такая возможность. Спортивный директор каталонского клуба Матеу Алемани взял ситуацию под свой контроль.

В нынешнем сезоне Дибала провел за Ювентус 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативных передачи. К концу февраля запланирована еще одна встреча агентов игрока с руководством "бьянконери". Это будет одна из последних попыток договориться о дальнейшем сотрудничестве.

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