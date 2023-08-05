Барселона настроена переманить форварда Витора Роке из Атлетико Паранаэнсе уже нынешним летом, а не следующим.

В июле Барселона официально оформила трансфер нападающего Атлетико Паранаэнсе Витора Роке. Однако, по условиям сделки, игрок сборной Бразилии должен был перебраться в Каталонию лишь летом 2024 года.

Барселона официально объявила о переходе нападающего сборной Бразилии

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, после неожиданной продажи Усмана Дембеле в ПСЖ каталонский клуб вознамерился заполучить Роке уже сейчас. Барселона улучшила своё положение в рамках правила финансового фэйр-плей благодаря продажам Дембеле и Франка Кессье, и может позволить себе подписать Роке сразу, не дожидаясь следующего лета.

Согласно Barca Universal, Атлетико Паранаэнсе может отпустить нападающего только в том случае, если команда вылетит из Кубка Либертадорес. По итогам первой встречи 1/8 финала турнира бразильская команда уступила Боливару со счётом 1:3. Ответный матч будет сыгран 9-го августа.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів