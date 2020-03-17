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Барселона хочет избавиться от Умтити – в клубе определились с потенциальной заменой

10:56 47 Читати українською
Барселона хочет избавиться от Умтити – в клубе определились с потенциальной заменой
Самюэль Умтити / Фото ФК Барселона

Похоже, защитник Барселоны Самюэль Умтити проводит последний сезон в каталонском клубе.

В лагере Барсы считают, что пребывание Умтити в клубе не является рациональным и хотят продать его уже летом, сообщает Sport.es.

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На место 26-летнего француза каталонцы хотят приобрести молодого защитника с гораздо более скромными финансовыми требованиями.

Напомним, Самюэль перебрался в Барселону в 2016-м, перейдя из Лиона за 25 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги Умтити провел лишь 11 матчей.

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