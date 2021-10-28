Люк де Йонг является одним из главных кандидатов Барселоны на выход, сообщает Sport.es.

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Нидерландский нападающий, который был приглашен летом по инициативе Рональда Кумана, не входит в будущие планы каталонцев. Барса арендовала Люка у Севильи на один год, но уже зимой попытается от него избавиться.

В нынешнем сезоне Ла Лиги де Йонг за 6 матчей отличился одним голом.

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