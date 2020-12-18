Похоже, дни Филиппе Коутиньо в Барселоне сочтены. По крайней мере, каталонский клуб пытается продать бразильца до 24 января – дня выборов президента клуба. Соответствующее указание уже получил технический секретариат Барселоны. Летом Рональд Куман дал вингеру шанс проявить себя после возвращения из аренды, но, похоже, Коутиньо не воспользовался шансом.

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Как известно, Барса переживает сложную экономическую ситуацию – долги клуба составляют почти миллиард евро, поэтому клуб согласовал с игроками и персоналом сокращение зарплаты на 30%, а также отсрочку выплаты бонусов. Поскольку Коутинью получает одну из самых высоких зарплат в команде, то стал первым кандидатом "на выход" уже в зимнее трансферное окно.

Потенциальная потеря бразильца вряд ли станет серьезным ударом для Барсы, в составе которой начинает прогрессировать молодой Педри. Кроме того, клубу необходимо получить деньги на приобретение Мемфиса Депая и Эрика Гарсии. Рональд Куман хочет видеть обоих исполнителей в своей команде, а для этого нужно продавать. Чтобы получить разрешение Ла Лиги на подписание какого-то футболиста, Барса вынуждена продать на сумму, вчетверо превышающую "входной" трансфер, сообщает AS со ссылкой на Ara.

Контракт Коутинью с клубом действует до лета 2023-го. Три года назад каталонцы выложили Ливерпулю 145 млн евро – самый дорогой трансфер в истории клуба. Сезон 2019/20 бразилец провел в аренде в Баварии и выиграл ЛЧ, выбив Барсу в четвертьфинале турнира (8:2).

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