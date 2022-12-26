Барселона летом арендовала австрийца на сезон у Рапида, но готова расторгнуть сделку уже этой зимой, утверждает Николо Скира.

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Согласно условиям контракта, каталонцы обязаны выкупить 18-летнего вингера, если он проведет в сине-гранатовой футболке 10 матчей. Сейчас у него всего 9 неполных игр и ноль результативных действий.

Следовательно, Демир может вернуться в Рапид уже в январе, но не останется в Австрии. За ним следит немало клубов со всей Европы, готовых приютить таланта.

Напомним, Юсуф за свой талант и специфическое телосложение получил статус нового Месси . Летом на него претендовали германские клубы, однако его мечтой была Барселона.

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