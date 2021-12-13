Неудивительно, что руководители Барселоны обратили внимание на состав Челси, у которого приближается кадровая катастрофа. Дело в том, что сразу у четырех защитников "синих" летом завершаются контракты. Следовательно, Барса хочет переманить хоть кого-нибудь из них к себе. По информации Mundo Deportivo, кандидатура Андреса Кристенсена отпала, поскольку датчанин вот-вот должен подписать новое соглашение.

Барселона готова помочь звезде Челси реанимировать карьеру

Наиболее реальной целью остается Сесар Аспиликуэта, которого Хави готов использовать сразу на двух позициях – в центре и на фланге защиты. Перспективы стабильной игровой практики перед ЧМ-2022 могут убедить 32-летнего испанца перебраться в Каталонию.

Также Барселона продолжает мечтать об Антонио Рюдигере. Немец далек от подписания нового контракта из-за своих немалых финансовых запросов. Это может помешать и "сине-гранатовым", ведь они также не могут предложить игроку большую зарплату. Приходится надеяться только на то, что игрок согласится на более скромную сумму.

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