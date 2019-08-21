Барселона хочет арендовать Неймара на 2 года с обязательным правом выкупа

Барселона отчаянно пытается вернуть к себе форварда ПСЖ Неймара.

Барселона стремится арендовать Неймара на 2 года с правом обязательного выкупа после 2 сезона, сообщает Mundo Deportivo.

ПСЖ отклонил первое предложение Барселоны по Неймару – Реал и Ювентус ждут своего шанса

Испанцы хотят заплатить за каждый год аренды 8,5 млн евро, которые получит от Баварии за годовую аренду Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил предложение Барселоны с годовой арендой, так как руководство не устроила сумма, предложенная "блаугранас". Именно поэтому испанский клуб хочет арендовать на 2 года, чтобы найти средства.

Парижане хотят получить за звездного бразильца 250 млн евро. В 2017 году он перешел за 222 млн.

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