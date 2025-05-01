Барселона обратила внимание на Абдукодира Хусанова, у которого возникли проблемы с адаптацией в Манчестер Сити. Об этом сообщил журналист Carpetas Blaugranas Хуан Арриен. По его информации, каталонцы рассматривают вариант аренды с правом выкупа.

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Гвардиола считает, что не может больше ждать прогресса Хусанова и решил отправить его вон. В Ман Сити понимают, что игроку нужна смена обстановки как можно скорее. Спортивный директор Барселоны Деку является большим поклонником Хусанова и считает, что он соответствует модели каталонцев: молодой левоногий защитник с хорошим длинным пасом и значительным потенциалом.

Идея Барсы заключается в том, чтобы подписать защитника таким образом, чтобы не ставить под угрозу финансы клуба. Изначально он мог бы прибыть в аренду с возможностью выкупа.

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