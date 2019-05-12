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Барселона – Хетафе – 2:0 – видео голов и обзор матча

12 мая 23:44 277 Читати українською
Барселона – Хетафе – 2:0 – видео голов и обзор матча
Барселона – Хетафе – 2:0 – видео голов и обзор матча

Барселона победила Хетафе в 37 туре Примеры. Смотрите видео голов матча Барселона – Хетафе.

39’ Артуро Видаль
89’ Джене Даконам
 
39’ Артуро Видаль
89’ Джене Даконам

Победу подопечным Эрнесто Вальверде принесли забитый мяч Артуро Видаля и автогол Джене Даконама.

Барселона в унылом матче одолела Хетафе

Эта победа позволила каталонцам на вершине таблицы оторваться от Атлетико на 11 очков. В свою очередь Хетафе откатился на 5-е место, но продолжает вместе с Валенсией и Севильей претендовать на последнюю путевку в Лигу чемпионов от Испании.

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Испания Видеоновости Барселона Барселона Хетафе Хетафе Барселона - Хетафе
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