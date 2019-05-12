Барселона в унылом матче одолела Хетафе

Барселона победила Хетафе (2:0) в 37-м туре Ла Лиги и увеличила отрыв на верху турнирной таблицы. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Барселона захватила инициативу с первых минут. Однако, владение мячом превратить в реальные возможности забить "блаугранас" сумели не сразу. Первый момент в матче создали гости из пригорода Мадрида: Анхель под острым углом вошел в штрафную и опасно прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров на его передачу не откликнулся.

Каталонцы ответили несколькими безуспешными забросами в линию атаки, однако совсем не впечатляли. Малком и Коутиньо, которого постоянно освистывали трибуны, растворились на поле, а Месси с измененным имиджем не слишком стремился брать инициативу на себя. К экватору первого тайма игра окончательная успокоилась и команды перешли в экономрежим с невысокими скоростями.

Разве что Молину такое развитие событий не устраивало. На 29-й минуте форвард Хетафе обводным ударом с линии штрафной целил в левую девятку, но немного промахнулся. Еще однажды Хорхе попал в офсайд, а его перспективный навес с правого фланга стал легкой добычей Силлессена.

На 36-й минуте случился первый удар в створ ворот. Это Ракитич в одно касание пробил после подачи Роберто, но опасность нейтрализовал кипер гостей Сориа. А уже следующая атака Барсы стала голевой. Месси точно навесил на Пике, но удар головой Жерара Сориа парировал, однако, с добиванием в исполнении Артуро Видаля уже не смог справиться – 1:0!

К концу первого тайма команды еще успели обменяться моментами. Сначала Анхель первым касанием пробил в дальний угол, но не попал. А потом Малком выскочил на свидание с Сорией, но вратарь ногой отразил удар метров с 11-ти.

Много борьбы было на старте второй половины игры, но постепенно "блаугранас" захватили инициативу. Особенно старался Месси. Лео дважды пытался забросить мяч за шиворот Сории, и дважды его планы потерпели неудачу. В первом эпизоде ​​Давид разгадал намерение аргентинца и сумел поймать мяч, а во втором – защитник успел вынести его с линии ворот. Правда, лайнсмен зафиксировал офсайд.

Эффектная игра от каталонцев, однако, никоим образом не влияла на результат. Минимального преимущества было мало, чтобы чувствовать себя уверенно, но что-то изменить Барса не могла. А стараний одного Месси не хватало. В конце концов, Хетафе мог наказывать хозяев за несколько прямолинейную игру. На 80-й минуте Сайс с левого фланга мягко забросил в штрафную, но Анхель и Молина пролетели мимо мяча и не сумели воспользоваться классной передачей партнера.

Для "блаугранас" запахло жареным и они начали давить. В конце концов, удача улыбнулась Месси на 89-й минуте. Лионель обыгрался с Роберто, вошел в штрафную и переиграл Сорию в ближнем бою. Не обошлось без рикошета, поэтому в итоге гол записали в пассив тоголезца Джене.

Итак, 2:0 в пользу Барселоны. Эта победа позволила каталонцам на вершине таблицы оторваться от Атлетико на 11 очков. В свою очередь Хетафе откатился на 5-е место, но продолжает вместе с Валенсией и Севильей претендовать на последнюю путевку в Лигу чемпионов от Испании.