Барселона – Гранада: онлайн-трансляция дебютного матча Сетьена

Каталонцы встречаются с Гранадой в рамках 20 тура Примеры. Стартовые составы и онлайн-трансляция – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Барселона – Гранада начался в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит онлайн-трансляцию встречи, которая стала дебютной для Кике Сетьена в статусе наставника "сине-гранатовых".

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Стартовые составы

Барселона: тер Штеген – Серхи Роберто, Пике, Умтити, Альба – Бускетс, Видаль, Ракитич – Месси, Гризманн, Ансу Фати

Запасные: Нето, Семеду, Артур, Лангле, Фирпо, Перес, Пуиг

Гранада: Руй Силва, Диас, Герман Санчес, Дуарте, Фулькье, Гоналон, Этеки, Азиз, Вадильо, Мачис, Карлос Фернандес

Запасные: Мартинес, Сольдадо, Пуэртас, Исмаил, Аарон, Нева, Эррера.