Президент Барселоны Жоан Лапорта, хочет, чтобы у команды была современная многофункциональная арена. Для этого планируется масштабная реконструкция Камп Ноу.

Барселона реанимирует проект глобальной реконструкции Камп Ноу

По информации Mundo Deportivo, каталонцам придется найти временный дом примерно на один год. При этом речь не идет о следующем сезоне. Сейчас рассматривают два варианта – Олимпийский стадион Барселоны (города) и Стадио Йохан Кройфф, где играет вторая команда "сине-гранатовых".

По информации источника, 60-тысячный Олимпийский не подходит, ведь также требует капиталовложений, а Барса хочет избежать дополнительных расходов. Следовательно, все более реальным становится переезд на 6-тысячный стадион Йохан Кройф. В таком случае владельцы сезонных абонементов на Камп Ноу (вмещает 99 тысяч зрителей) будут ходить на домашние матчи команды по очереди.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує