Бразильский защитник Дани Алвес в ближайшее время снова наденет футболку Барселоны, сообщает Diario SPORT.

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Каталонцы уже согласовали основные детали с 38-летним футболистом, но, вероятно, выйти на поле он сможет только в январе из-за регламента. На подписании Алвеса настоял наставник команды Хави, нуждающийся в опытном ветеране в раздевалке.

В сентябре Дани попрощался с Сан-Паулу, поэтому достанется каталонцам на правах свободного агента. Напомним, Алвес выступал за Барселону в 2008-2016 годах.

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