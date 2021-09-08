Полузащитник Ливерпуля Тьяго Алькантара может вернуться в чемпионат Испании после неудачного вояжа в Англию.

Испанец не уверен в своем будущем в Ливерпуле и может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

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Мерсисайдцы планируют усиления зимой и готовы распрощаться с Тьяго – все зависит от его выступлений до Рождества. Алькантара уже имеет вариант продолжения карьеры – Барселона заинтересована в возвращении хавбека. Испанец может присоединиться к "блаугранас" на правах аренды, после чего каталонцы совершат полноценный трансфер Тьяго.

К слову, Алькантара в текущем сезоне сыграл всего 25 минут за Ливерпуль, не записав в свой актив ни одного результативного действия. Испанец так и не стал ключевой фигурой в составе "красных", забив 1 мяч в 32 играх.

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