Несмотря на то, что “кулес” имеют финансовые ограничения, руководители клуба планируют трансферную кампанию. По информации El Chiringuito TV, Барселона продвинулась в переговорах по переходу защитника Байера Йонатана Та.

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Как сообщает Mundo Deportivo, Рафаэль Леау из Милана и Джонатан Дэвид из Лилля дали понять "блаугранас", что желают присоединиться к испанскому клубу.

Барселона положительно оценивает и одного, и другого футболиста, но особенно португальца, в котором каталонцы видят потенциальную звезду. Окружение Леау признает трудности в отношениях игрока с главным тренером Милана Паулу Фонсекой, поэтому футболист хотел бы перейти в клуб, где сможет выигрывать титулы. Кроме того, португалец считает, что ему пора сменить обстановку.

В случае с Дэвидом внутри каталонского клуба нет единого мнения, как с Леау, но в то же время Барселона признает умение форварда забивать и отмечает его статистику. В отношении футболиста ведется тщательный мониторинг.

В пользу Дэвида говорит его высокая результативность. Что касается форварда Лилля, то все будет зависеть также от планов Роберта Левандовски. Если поляк продлит контракт до 2026, то трансфер форварда отложат минимум на год.

К слову, Джонатан Дэвид забил победный гол Лилля в ворота Реала в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

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