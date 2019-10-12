Барселона готовит звездное усиление на позицию центрфорварда

Руководство Барселоны начало поиски кандидатов для усиления атакующей линии команды.

Каталонцы ищут нападающих, которые в будущем смогут заменить Луиса Суареса, сообщает Mundo Deportivo.

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Издание назвало пять игроков, которые находятся в приоритетном списке Барселоны. Это Килиан Мбаппе (ПСЖ), Харри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Рашфорд (МЮ), Роберто Фирмино (Ливерпуль) и Лаутаро Мартинес (Интер). Позиция "девятки" является ключевой в дальнейших планах Эрнесто Вальверде, поэтому клуб хочет заранее подготовить замену для Луиса Суареса, которому в январе исполнится 33 года.

К слову, уругвайский форвард забивал минимум один мяч в каждом из трех последних матчей Барселоны.

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