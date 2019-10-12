toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНА - ЛИТВА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПОРТУГАЛИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ ЕВРО-2020

Барселона готовит звездное усиление на позицию центрфорварда

15:58 139 Читати українською
Барселона готовит звездное усиление на позицию центрфорварда
Луис Суарес / Reuters

Руководство Барселоны начало поиски кандидатов для усиления атакующей линии команды.

Каталонцы ищут нападающих, которые в будущем смогут заменить Луиса Суареса, сообщает Mundo Deportivo.

Пике с юмором вспомнил проблемы адаптации Чигринского в Барселоне

Издание назвало пять игроков, которые находятся в приоритетном списке Барселоны. Это Килиан Мбаппе (ПСЖ), Харри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Рашфорд (МЮ), Роберто Фирмино (Ливерпуль) и Лаутаро Мартинес (Интер). Позиция "девятки" является ключевой в дальнейших планах Эрнесто Вальверде, поэтому клуб хочет заранее подготовить замену для Луиса Суареса, которому в январе исполнится 33 года.

К слову, уругвайский форвард забивал минимум один мяч в каждом из трех последних матчей Барселоны.

"Мені хотілось все покинути, на щастя, діти нічого не бачили": Мессі про намір піти з Барси та план Флорентіно Переса

blog_ava
Малиновский рассказал, кому обязан дублем в ворота сборной Литвы
00:38
1104
Теги
Испания Харри Кейн Харри Кейн Барселона Барселона Трансферы Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес Луис Суарес Луис Суарес Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
3
мин
Дания
19:00
Швейцария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук