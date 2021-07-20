Барселона контактировала с Ювентусом относительно потенциального обмена Антуана Гризманна на Пауло Дибалу, сообщает журналист Макси Анджело.

Гризманн может начать давление на Барселону ради возвращения в Атлетико

Таким образом, можно утверждать, что "блаугранас" завершили переговоры с Атлетико относительно обмена звездного француза на Сауля Ньигеса. Заметим, что прошлым летом Барселона и Ювентус провели обмен хавбеками: в Турин отправился Артур, тогда как "бьянконери" отпустили в Испанию Миралема Пьянича.

Дибала в прошлом сезоне провел за Ювентус 26 матчей, записав в свой актив 5 голов и 3 ассиста. Гризманн же провел за Барсу 51 матч в сезоне 2020/21, отметившись 20 голами и 13 ассистами.

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