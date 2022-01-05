Атакующий полузащитник Барселоны близок к переходу в Астон Виллу под руководство Стивена Джеррарда – своего бывшего партнера по Ливерпулю.

"Сине-гранатовые" завершают переговоры с бирмингемцами об аренде 29-летнего Коутиньо до конца сезона. Это позволит Барсе зарегистрировать Феррана Торреса, пришедшего из Манчестер Сити. О неизбежном переходе бразильца в Астон Виллу сообщила журналистка Сара Эскриу, а Жерар Ромеро подтвердил эту информацию.

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О наличии у Астон Виллы права выкупа пока не сообщается. Официально о возвращении вингера в Англию объявят в ближайшее время. Соответственно, Коутиньо получит шанс перезагрузить карьеру под руководством Стивена Джеррарда – своего бывшего одноклубника в Ливерпуле. Именно Стиви Джи пригласил бразильца в свою команду и стал решающим фактором перехода.

В текущем сезоне вингер сыграл 16 матчей за Барселону и забил 2 гола. Его контракт с "сине-гранатовыми" действует до 30 июня 2023 года.

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