Барселона готовит прощальное наказание для Артура – бразильца будут держать в клубе до последнего дня контракта

Барселона не будет идти на уступки хавбеку Артуру, который отказался доиграть сезон вместе с командой.

Бразилец не сможет раньше присоединиться к Ювентусу и будет отбывать свой контракт с "блаугранас" до конца, информирует Sport.es.

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Соглашение между клубами предусматривало, что Артур присоединится к туринцам 30 августа. Полузащитник публично отказался играть за Барселону в заключительных матчах сезона, за что получил штраф. Ювентус надеялся, что каталонцы отпустят опальную звезду раньше, и он будет готовиться к следующей кампании со своей новой командой. Впрочем, Барселона не настроена идти на уступки в переговорах с представителями игрока.

Напомним, Ювентус заплатил "блаугранас" за Артура 72 млн евро, а в обратном направлении отправился Миралем Пьянич, которого оценили в 60 млн.

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