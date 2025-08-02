Как сообщает AS, Барселона готова продать хавбека Марка Касадо, чтобы освободить пространство в рамках финансового фэйр-плей и наконец зарегистрировать летнего новичка – Маркуса Рашфорда.

Челси хочет перехватить полузащитника Барселоны – каталонцы готовы отпустить свою звезду

Касадо потерял доверие нового тренера Ганса-Дитера Флика, особенно после возвращения в состав Марка Берналя. К тому же, в полузащите каталонцев снова набирает форму Френки де Йонг, который близок к подписанию нового контракта. В таких условиях для Касадо, который еще недавно считался надеждой академии, почти не остается шансов даже на роль резервиста.

После первого полноценного сезона в главной команде, где Касадо проявил себя с хорошей стороны, клуб оценил его в 30 миллионов евро. В то же время Барса готова к гибким условиям – трансфер может состояться как в виде прямой продажи, так и аренды с правом выкупа.

Интерес к Касадо есть как внутри Испании, так и из-за рубежа. В частности, Челси уже проявлял интерес, хотя дело дальше разговоров не пошло. Сам игрок до сих пор не стремится покидать Барселону – неоднократно заявлял, что с детства мечтал играть именно здесь и хочет доказать свою состоятельность даже в сложной конкуренции. Впрочем, азиатское турне уже продемонстрировало реалии – в товарищеской игре против Виссел Кобе Касадо остался в запасе, уступив место Педри, Гаве и де Йонгу.

Полузащитник провел за Барселону 41 матч, в которых забил 1 гол и отдал 6 ассистов. Контракт игрока с Барселоной действует до 2028 года.

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