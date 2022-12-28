"Блаугранас" может получить еще и четвертый комплект формы в сезоне 2022/23.

На портале FootyHeadlines опубликовали еще один, четвёртый комплект формы Барселоны.

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Он выполнен в традиционных желто-красных цветах, являющихся символом Каталонии. Логотип клуба разместили посредине. Не забыли и о сине-гранатовых полосах – их разместили на рукавах.

Добавим, что в сезоне 2022/23 Барселона играет в традиционной сине-гранатовой форме (в которую добавили два разных оттенка синего), а также в золотой и белой с сине-красным крестом.

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