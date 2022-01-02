"Сине-гранатовые" ищут способы избавиться от Усмана Дембеле, чтобы не потерять его бесплатно летом.

На днях француз шокировал руководство Барселоны своими финансовыми аппетитами для заключения нового контракта. В итоге переговоры зашли в тупик, а Дембеле летом станет свободным агентом.

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Теперь Барса стремится получить хоть какую выгоду из ухода 24-летнего нападающего. Каталонцы рассматривают вариант обмена с Манчестер Юнайтед. Дембеле, в услугах которого "красные дьяволы" были ранее заинтересованы, может отправиться на Туманный Альбион уже в январе. В то же время "сине-гранатовые" хотят получить до конца сезона Антони Марсьяля, на которого не слишком рассчитывает Ральф Рангник и который сам хочет уйти. О таком варианте сообщает Ara.

Напомним, в текущее трансферное окно Барса уже подписала новичка из Манчестера – новичком "кулес" стал уже экс-форвард Сити Ферран Торрес.

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