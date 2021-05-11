Барселона готовит новый звездный обмен хавбеками с Ювентусом
Каталонцы намерены обновить линию полузащиты, повторив схему с обменом игроками с Ювентусом.
Барселона недовольна игрой Миралема Пьянича, а поэтому планирует обменять его на Родриго Бентанкура из Ювентуса, сообщает Diario Sport со ссылкой на RAC1.
Барселона может отпустить Пьянича и уже получила несколько вариантов
Представители клубов встретились с целью обсудить возможное возвращение боснийца в Турин. Одним из вариантов является обмен игроками. Сейчас стороны приостановили переговоры, но договорились возобновить их в любой момент.
К слову, Пьянич сыграл в 28 встречах за Барселону в текущем сезоне, в основном выходя на замену, и не записал в свой актив ни одного результативного действия.
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