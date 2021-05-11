Барселона недовольна игрой Миралема Пьянича, а поэтому планирует обменять его на Родриго Бентанкура из Ювентуса, сообщает Diario Sport со ссылкой на RAC1.

Барселона может отпустить Пьянича и уже получила несколько вариантов

Представители клубов встретились с целью обсудить возможное возвращение боснийца в Турин. Одним из вариантов является обмен игроками. Сейчас стороны приостановили переговоры, но договорились возобновить их в любой момент.

К слову, Пьянич сыграл в 28 встречах за Барселону в текущем сезоне, в основном выходя на замену, и не записал в свой актив ни одного результативного действия.

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