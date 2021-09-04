Юные звезды Барселоны Ансу Фати и Педри в ближайшее время продолжат сотрудничество с каталонским клубом.

Барселона уже сообщила Фати, что готовит для него новый контракт, поскольку считает его символом клуба в долгосрочной перспективе, информирует Mundo Deportivo.

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Ансу также подчеркнул свою приверженность клубу, взяв культовый 10-й номер после ухода Месси из Барселоны. Кроме этого, каталонцы планируют продолжить сотрудничество с Педри. В текущем контракте есть опция пролонгации на 2 года, но "блаугранас" готовы предложить соглашение на 5 лет, чтобы показать свое доверие.

Напомним, Педри стал одной из ключевых фигур Барселоны и сборной Испании, в общем отыграв в 73 матчах за обе команды в сезоне 2020/21. Фати же длительное время залечивал тяжелую травму и вернулся в обойму прошлым летом.

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