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Барселона готовит Камп Ноу к возобновлению сезона

14:36 33 Читати українською
Барселона готовит Камп Ноу к возобновлению сезона
Камп Ноу / фото: DIARIO AS

Испанские клубы рассчитывают, что нынешний сезон удастся доиграть летом.

Чемпионат Испании ушел на вынужденную паузу 11 марта. Точная дата возобновления соревнований в Ла Лиге пока неизвестна, ориентировочно Примера может вернуться во второй половине июня.

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Барселона решила уже начать подготовку своего домашнего стадиона к интенсивной нагрузке, сообщает Marca. Если сезон удастся возобновить, то матчи на Камп Ноу будут проходить чаще, чем обычно. Прежде всего, усовершенствования требует газон, поскольку игры будут в летние месяцы. Агрономы каталонского клуба уже подсеяли температуростийки сорта травы.

К слову, до введения карантина в Ла Лиге удалось сыграть 27 туров, после которых Барселона занимает первое место в турнирной таблице, на два очка опережая мадридский Реал.

Добавим, что Франция и Нидерланды уже официально завершили футбольный сезон. Близки к такому же решению и в Бельгии.

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